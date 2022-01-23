РИАМО - 23 янв. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Оттавы» сделал дубль и был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает Газета.ru.

Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в текущем сезоне.

Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ. Первой звездой стал игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. Он оформил хет-трик и отдал результативную передачу во встрече с «Аризоной Койотс».

Две забитые шайбы стали для Овечкина 758-й и 759-й за все время выступления в лиге. Благодаря этому достижению Овечкин вплотную приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ. Возглавляет рейтинг канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в мире. 36-летний россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также трехкратным чемпионом мира в 2008-м, 2012-м и 2014 годах.