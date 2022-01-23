РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Подольская команда по волейболу одолела команду из Лобни на чемпионате Подмосковья, сообщается в группе «МУ СШОР «ПАХРА» в соцсети «ВКонтакте».

Мужская команда по волейболу спортшколы олимпийского резерва «Пахра» в воскресенье победила на чемпионате Московской области по волейболу «Высшая лига Б». Игра закончилась со счетом 3:0.

Отдельные слов благодарности выразили тренеру Сергею Топтунову за отличную подготовку команды.