РИАМО - 23 янв. Москвичи теперь смогут лично поучаствовать в улучшении городской среды. Для этого им предлагается выполнять различные онлайн и офлайн задания, размещенные на портале нового электронного проекта «Город заданий», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди них — сдача на утилизацию новогодних елок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъемка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парке», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Список задач составляют органы исполнительной власти. Доступ к ним можно получить на портале проекта, зарегистрироваться в нем можно по логину и паролю mos.ru.

Некоторые задания сопровождаются обучением. После того, как будет получено подтверждение выполнения задания, участнику начислят баллы. Их можно потратить на товары магазина поощрений проекта «Активный гражданин».