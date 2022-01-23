РИАМО - 23 янв. На территории Московской области из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 01:00 25 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице период предупреждения завершится в 12 часов 24 января.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень действует в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

В понедельник синоптики прогнозируют похолодание. Столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов. В течение недели возможны снегопады.