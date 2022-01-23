РИАМО - 23 янв. Отравившиеся насмерть едой супруги в Богородском округе не пили крепкий алкоголь, а 9-летний ребенок употреблял газировку. При этом возможной причиной отравления мог стать суп из рыбы или магазинные пирожки, сообщает РЕН ТВ.

Тела 35-летнего мужчины и его 28-летней супруги с признаками отравления нашли 22 января в одной из квартир на ул. Ленина поселка Обухово. Также в квартире обнаружили 9-летнего ребенка. Его доставили в реанимацию, он в тяжелом состоянии. СК возбудил дело, полиция изъяла все продукты из квартиры погибших.

По словам брата погибшего мужчины, его жена должна была в тот день выйти на работу, но так и не появилась там. Мужчина забеспокоился и пошел к родственникам. Он долго стучал в дверь, но ему никто так и не открыл. На телефон также никто не отвечал. Как выяснилось позже, у мобильника села батарейка и он выключился.

Позже мать братьев начала переживать и попросила разобраться в ситуации.

«Дверь открыл ребенок, он по пояс был в рвотной массе. Я сначала испугался, что это кровь. Поворачиваю голову – два тела в трех метрах от двери, лежат ко входу в комнату. Я подошел к ним, а они уже холодные были», – сказал брат погибшего.

По его словам, все комнаты в квартире были буквально залиты рвотой, она была даже на кроватях погибших. На кухне в кастрюле находился рыбный суп.

Мужчина подчеркнул, что крепкого спиртного семья не употребляла, брат максимум мог выпить пива после работы. Все трое отравившихся ели и пили разные продукты. Общим была только картошка – брат в контейнере взял ее на работу, она также была и в супе.

Также мужчина предположил, что семья могла отравиться пирожками. Из шести купленных в местном магазине пирожков остались лишь два.