РИАМО - 23 янв. На территории промышленной зоны «Рижский грузовой двор» планируют построить крупный многофункциональный комплекс. В его основу ляжет проект, разработанный японскими архитекторами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках развития территории промзоны на площади 20 га появятся жилые дома, коммерческие помещения, детский сад на 150 мест и учебный комплекс на 600 мест.

Концепцию застройки разработало японское архитектурное бюро. Компания выиграла международный конкурс на создание проекта в конце 2019 года.

«Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.