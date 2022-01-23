РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Школьникам подмосковного Подольска рассказали о правилах здорового образа жизни, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники молодежного центра «Максимум» провели беседу «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» в школе № 35.

Так, они напомнили ребятам о важности здорового образа жизни и правильного питания, соблюдения правил личной гигиены и режима дня, а также рассказали о полезных привычках.

Участники встречи призвали школьников беречь свое здоровье и с ответственностью к нему относиться.