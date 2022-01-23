РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Пробка длиной около 2 км образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 12:50, на трассе А-107 образовалась пробка длиной порядка 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до магазина «АВ-Трак». Также проблемы в движении транспорта отмечаются и в противоположной полосе движения.

Помимо этого, затруднено движение на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Высотная, Пионерская и других.