РИАМО - 23 янв. Высота сугробов на территории столицы уже превышает многолетнюю норму в полтора раза и составляет 46 см, но это не предел, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице январь стал довольно снежным. Уже сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. В осадкомеры попало 114% от месячной нормы, а высота снежного покрова в полтора раза превышает многолетнюю норму и составляет 46 см. При этом до конца января выпадет еще примерно 15-20 мм осадков, а значит сугробы вырастут до полуметра», — сказал Тишковец на видео, размещенном в своем Instagram.

По словам синоптика, в воскресенье осадки пойдут на убыль и приобретут очаговый характер. В облаках появятся просветы, а это предвещает усиление морозов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что на следующей неделе в столице и области усилятся морозы, в некоторые дни ожидается снегопад. Температура воздуха в начале рабочей недели может опуститься до минус 16 градусов.