РИАМО - 23 янв. В столице ведется строительство скоропомощных комплексов на территории 5 медучреждений. Выбранное расположение позволит быстро госпитализировать экстренных пациентов из любой части города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется, что новые комплексы заработают в 2023 году. Их ввод в эксплуатацию позволит повысить уровень качества и оперативности оказания экстренной медпомощи.

Комплексы будут созданы на базе крупных медцентров: Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц имени С. П. Боткина, имени В. В. Вересаев, имени В. М. Буянова и больницы № 15 имени О. М. Филатова.

Работа в комплексах будет выстроена так, что в первые же сутки пациент получит любую необходимую помощь от диагностики до реанимационных процедур. Далее, при необходимости больного переведут в другие отделения.

Также во всех комплексах будут созданы вертолетные площадки для санитарной авиации. Все здания строятся по индивидуальным проектам, однако они будут вписываться в уже устоявшийся стиль учреждений, на чьих территориях будут базироваться. ​