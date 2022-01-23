РИАМО - 23 янв. В Москве за прошедшие сутки госпитализировано 5,9% от числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которое составило 17 528 человек, сообщает столичный оперштаб.

Всего было госпитализировано 1040 человек, на ИВЛ находятся 508 человек. В оперштабе уточнили, что для оценки текущий эпидситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Также столичные врачи вылечили еще 2815 пациентов, число выздоровевших выросло до 1 923 786. Также в городе умерли 73 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Всего в Москве умерло 38 368 человек за пандемию.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 63 205 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели 23 045 человек, умерли 679 граждан.

Ранее директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что штамм «омикрон» не станет завершением пандемии, так как он больше размножается и быстрее распространяется. Это грозит появлением новых мутаций.