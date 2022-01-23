РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре остается в пределах 35 см, замер проводится в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области.

Уже достаточно длительный промежуток времени, достигнув в толщине определенного максимума, ледяной наст при наличии более-менее стабильной отрицательной температуры продолжает оставаться неизменным. Темным пятном на белоснежной поверхности рек могут проявляться лишь полыньи, и особенно они очевидны на Гнилуше, где река крутит водовороты или ускоряет свой бег.

По состоянию на 21 января, на Пахре толщина льда соответствует 32-35 см, на Гнилуше 22-25 см. Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду продолжается.