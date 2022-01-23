РИАМО - 23 янв. На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена специалисты преступили к прокладке тоннелей между двумя станциями — «Пыхтино» и «Внуково», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Щит «Роза» начал строительство левого перегонного тоннеля длиной порядка одного километра между станциями «Пыхтино» и «Внуково» на участке продления «желтой» ветки. Ранее этот щит завершил проходку в сторону действующей станции «Рассказовка», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что после завершения проходки предыдущего участка щит разобрали на оборотных тупиках станции «Рассказовка» и перенесли в новое место, где собрали в начальном котловане.

По словам заммэра, со станции «Пыхтино» составы будут следовать в аэропорт, преодолевая реку по новому метромосту, а потом заезжать в подземный тоннель в сторону «Внуково».

«Сейчас на обеих станциях ведутся монолитные работы, готовность основных конструкций — 64% и 28% соответственно. Весь новый участок линии готов почти на треть», — отметил глава Стройкомплекса столицы.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что щит «Роза» будет проходить на глубине от 10 до 16 м. Работы будут проходить вдоль автомобильного тоннеля под Центральной улицей поселка Внуково и мостовыми конструкциями эстакады к вокзальному комплексу.

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