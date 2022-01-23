РИАМО - 23 янв. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 827 человек, с начала пандемии в регионе 616 040 пациентов выздоровели после лечения коронавируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Московской области выявили 7056 новых случаев Covid-19, скончались 42 человека. Всего в регионе на сегодня зафиксировано 693 034 случая коронавируса, жертвами инфекции стали 13 039 человек.

Остановить распространение коронавируса поможет вакцинация. В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил 75,8%. Полностью вакцинировались от инфекции 4 739 863 человека.

В рамках подготовки к новой волне Covid-19, связанной с распространением «омикрона», в регионе перенастроили работу поликлиник. Медучреждения ежедневно принимают пациентов с 08:00 до 20:00. Также усилили первичное звено для оказания помощи всем нуждающимся.