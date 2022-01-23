РИАМО - 23 янв. В Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 7056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в регионе достигло 693 034, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье отмечается рост количества вызовов врачей на дом из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В ближайшие дни снижения заболеваемости не ожидается.

В понедельник в Подмосковье поступит вакцина от коронавируса «Спутник М» для подростков. Ею можно прививать детей старше 12 лет.

Вакцинация по-прежнему остается единственным способом защиты от инфекции. Сделать прививку можно бесплатно, обратившись в поликлинику или один из пунктов в общественных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развернуты дополнительные койки для Covid-пациентов. В настоящий момент половина коек свободна.