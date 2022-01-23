РИАМО - 23 янв. Столичным врачам удалось вылечить от коронавируса еще 2815 пациентов. Сначала пандемии число выздоровевших составило 1 923 786 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в городе зарегистрировали рекордное число новых случаев заболевания – 17 528. Госпитализация потребовалась 1040 инфицированным. На аппаратах ИВЛ в больницах сейчас находятся 508 пациентов. Спасти не удалось 73 человек.

Всего в Москве выявили 2 174 536 случаев заражения Covid-19. Жертвами коронавирусной инфекции за пандемию стали 38 368 человек.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация. Сделать прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.