РИАМО - 23 янв. В России за истекшие сутки умерли 679 человек с диагностированным Covid-19, всего с начала пандемии в РФ умерли 326 112 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Так, в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 65, Московской области - 42, Нижегородской области - 23, Свердловской области - 21.

За минувшие сутки в России выявили 63 205 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели еще 23 045 человек. С начала пандемии в стране выявили 11 108 191 случай коронавируса, выздоровели 10 023 622 человека.

По данным на 21 января, уровень коллективного иммунитета в России составил 64,4%. Ввели хотя бы один компонент вакцины 81 981 007 граждан.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина будет организована проверка стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Проверку проведут сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС).