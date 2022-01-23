РИАМО - 23 янв. За прошедшие сутки на территории России выявили 63 205 случаев коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии, сообщает оперштаб.
Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве (17 528), в Санкт-Петербурге (9535), Подмосковье (7056), Нижегородской области (1258), Свердловской области (883).
Накануне в стране было зарегистрировано 57 212 случаев заболевания. Всего в России на сегодня выявили 11 108 191 случай Covid-19.
Правительство РФ ранее утвердило план дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением в стране коронавирусного штамма «омикрон». Минздрав и Минцифры дополнят нормативы по количеству операторов службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку.
Кроме того, ФАС до 1 февраля проведет проверку обоснованности цен на ПЦР-исследование на коронавирус.
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