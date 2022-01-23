РИАМО - 23 янв. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 17 528 новых случаев заражения коронавирусом – это новое рекордное значение. Всего в городе зафиксировали 2 174 536 случаев инфицирования за пандемию, сообщает столичный оперштаб.

Количество новых случаев в мегаполисе продолжает расти, новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется очень быстро. Единственным способом защиты от тяжелой болезни остается вакцинация.

Сделать прививку от коронавируса по-прежнему можно бесплатно в любом пункте при поликлиниках и в общественных местах.

По состоянию на 21 января, коллективный иммунитет москвичей составил 66,6%. Полностью привились более 6,5 млн человек.