РИАМО - 23 янв. Директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что «омикрон» нельзя считать «спасением» от пандемии. Опасения вызывает скорость его распространения.

«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Единственным способом завершения пандемии академик назвал формирование достаточного уровня коллективного иммунитета посредством вакцинации. Гинцбург отметил, что препарат «Спутник V» действительной может защитить организм человека от тяжелой болезни.

Текущую ситуацию с коллективным иммунитетом ученый считает неудовлетворительной.

«Самое главное — не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», — подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что для непривитых людей «омикрон» не менее опасен, чем другие штаммы, например, «дельта».