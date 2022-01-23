РИАМО - 23 янв. Порядка 120 км барьерных ограждений, которые были повреждены в результате ДТП, отремонтировали на территории столицы за минувший год, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как подчеркнул заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ремонт барьерных ограждений является одним из важных направлений работы московских дорожных служб.

«Работы выполняются в кратчайшие сроки. Время ликвидации одного поврежденного участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяженности», — сказал Бирюков.

Он добавил, что чаще всего такой ремонт проводился на участках МКАД, Третьем транспортном кольце, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, а также проспекте Мира.

Бирюков пояснил, что ограждения, используемые в столице, способные удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч.

Конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, а также не допустить выезда машины на встречку. Так снижается вероятность лобового столкновения с другим транспортом.

За последние 8 лет в Москве отремонтировали свыше 820 км барьерных ограждений.