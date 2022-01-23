РИАМО - 23 янв. Специалисты проведут ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного на Боровском шоссе. Его сделают доступным для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В планах также покрасить потолки, привести в порядок облицовку и обновить ступени сходов. Проект капремонта уже согласован.

«В рамках модернизации и улучшения транспортной инфраструктуры правительство Москвы уделяет пристальное внимание ремонту существующих и строительству новых пешеходных переходов», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Для удобства москвичей в переходе сделают тактильные указатели, обустроят вспомогательные поручни и нанесут сигнальные полосы. Лифт, установленный в переходе, планируется заменить.