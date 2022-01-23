РИАМО - 23 янв. В лесопарке «Кузьминки-Люблино» заметили крапивника, эта птица очень редко встречается в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Редкую птицу увидели и сфотографировали у реки Понорамки в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Крапивник относится к видам животных, которым требуется контроль и постоянное наблюдение на территории столицы.

«Крапивник в столичных парках — достаточно редкая птица. Они облюбовали участок со старовозрастными деревьями недалеко от водоемов в Кузьминском лесопарке», — отметил начальник отдела экологического просвещения дирекции природных территорий «Кузьминки-Люблино» Осип Тунинский.

Крапивника можно узнать по темно-коричневому окрасу оперения, его хвост все время поднят. Птица любит прятаться в зарослях. Она питается мелкими насекомыми — пауками и личинками. ​Примечательно, что эта птица, несмотря на свой крошечный размер, умеет очень громко петь.