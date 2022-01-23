РИАМО - 23 янв. Более 23 тыс. писем и открыток отправили жители столицы Деду Морозу, используя специальные ящики в городских парках. Всего в этом году Дед Мороз получил около 63 тыс. писем от москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В письмах дети и взрослые просили о красивой снежной зиме и о чуде, а также рассказывали свои истории.

«Горожане рассказывали волшебнику о заветных мечтах, поздравляли его с Новым годом, а также желали ему и Снегурочке здоровья и благополучия. Например, девочка Лиза просила осуществить мечту своей младшей сестренки, которая очень хочет познакомиться с Дедом Морозом», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Почта Деда Мороза работала с 18 ноября по 21 января в 39 московских зонах отдыха, можно было отправить письмо и с помощью обычной почты. Все послания передали в столичную резиденцию зимнего волшебника. На каждое письмо он ответит лично до конца зимы.