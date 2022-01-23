РИАМО - 23 янв. По результатам опроса на портале «Активный гражданин» 81% опрошенных жителей столицы поддержал план по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в опросе участвовали более 167 тыс. человек.

Работы по реабилитации зеленых зон начнут уже в текущем году. Там оборудуют комфортные пешеходные дорожки, уложат экологическое покрытие вместо асфальта. Также обновят детские и спортивные площадки. Также на территории разместят новые лавочки и урны.

Щукинский парк и Всехсвятская роща находятся недалеко от Волоколамского шоссе. Ранее это была единая зеленая зона, в настоящее время ее пространство разделяют военные госпитали и ряд медицинских заведений.