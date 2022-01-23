РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Для уборки дворов Подольска от снега управляющие компании привлекают дополнительную технику, Работы организованы в усиленном режиме, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

К уборке дворовых территорий Подольска ежедневно с 5:00 до 6:00 утра приступают более 550 дворников, 50 тракторов, 43 единиц малой механизации. В связи с обильными осадками в виде снега управляющими организациями ежедневно привлекается дополнительная техника подрядных организаций в количестве более 30 единиц.

Также помощь в уборке снега оказывают предприятия округа: Головной центр по воспроизводству животных, Климовский трубный завод, АПК «Никулино», PROPLEX.

По состоянию на 21 января, к уборке приступили 587 дворников, 72 трактора, 16 КАМАЗов и самосвалов, 42 единицы малой механизации. С начала выпадения осадков вывезено более 12 тысяч кубов снега. В целях обеспечения нормативного содержания дворовых территорий имеется запас противогололедных материалов (песок, соль, реагенты, песко-соляная смесь) в количестве более 600 тонн.