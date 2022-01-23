РИАМО - 23 янв. Ежесуточно в Подмосковье осуществляется около 35 тыс. вызовов скорой медицинской помощи, однако это число может увеличиться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас фактически половина коек пустует, слава богу. С другой стороны, первичное звено испытывает очень серьезную нагрузку. В обычное время, которое мы с трудом вспоминаем, у нас было 57 тыс. вызовов врача на дом. Сегодня 35 тыс. В первую волну пандемии, 2 года назад, у нас было 22-25 тыс. вызовов в сутки на дом. Поэтому 35 тыс. — не предел. Понятно, что все врачи мобилизованы, но они не смогут прийти к каждому», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор добавил, что в первую очередь медики будут приезжать к жителям с высокой температурой (более 38 градусов), а также к пожилым пациентам.

В Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». В регионе открылись дополнительные койки для Covid-пациентов, а также закуплены нужные медикаменты и средства защиты.

Во всех поликлиниках области увеличили число врачей, а также разделили потоки больных и здоровых пациентов.