РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Девять новых камер видеонаблюдения установили в четырех домах подмосковного Подольска по решению самих жильцов, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

Девять новых видеокамер установили в домах управляющей компании «Любимый дом» по адресам: Бородинский бульвар 7, 13, 17 и Давыдова, 5. Установка выполнена согласно решениям собраний собственников, прошедших в 2021 году.

В УК пояснили, что на 11 домах, которые находятся в управлении, всего работают 138 камер (без учета камер в домах ТСЖ). Всем жителям доступен онлайн-просмотр и запись.