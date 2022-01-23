РИАМО - 23 янв. На следующей неделе в столице и области усилятся морозы, в некоторые дни ожидается снегопад. Температура воздуха в начале недели может опуститься до минус 16 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Минимальная температура в Москве составит минус 11-13 градусов, по области - до минус 16.
Во вторник в погоду вмешается атлантический циклон, который пройдет по северу региона. Так, 25 января будет облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снегопад. В Подмосковье ожидается до минус 11 градусов, в столице - до минус 9 градусов.
В среду влияние циклона усилится, снегопад пройдет повсеместно, температурный фон в столице составит около минус 5-6 градусов, по области — до минус 9 градусов.
«В последующие дни сохранится умеренно морозная погода, местами с небольшим снежком. Преобладающая температура в ночные часы — минус 16-11 градусов, в дневные - минус 6 -11 градусов. Температура будет близка к климатической норме, существенных осадков не ожидается. Погода будет комфортной, ветер не будет сильным», — заключила Позднякова.
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