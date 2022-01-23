РИАМО - 23 янв. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после смерти супружеской пары и госпитализации 9-летнего ребенка в Богородском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Тела мужчины и женщины с признаками отравления нашли 22 января в одной из квартир на ул. Ленина поселка Обухово. Также в квартире нашли 9-летнего ребенка. Его доставили в реанимацию, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)

По данным СМИ, семья могла отравиться пирожками, купленными в магазине около от дома. Кроме того, в квартире криминалисты обнаружили копченую рыбу — она также могла стать причиной смертельного отравления.