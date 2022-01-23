РИАМО - 23 янв. Московскому ТЦ «Калита» грозит закрытие на 90 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Сотрудники и посетители торгового предприятия пренебрегали средствами индивидуальной защиты, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

Центр находится в районе Ясенево по адресу: Новоясеневский проспект, 7.

«Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», — сказал Харламов.

Проверяющие сочли, что администрация ТЦ приняла не все необходимые меры для соблюдения требований.

Теперь организации грозит штраф 300 тыс. рублей, а в случае, если станет известно о нанесении вреда здоровью человека, 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.