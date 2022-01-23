РИАМО - 23 янв. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в нежилом здании в Раменском городском округе. В результате пожара никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

О возгорании в нежилом здании в 15:13 спасателям сообщил очевидец. ЧП произошло по адресу: Северное шоссе, д. 7. По данным сервиса «Яндекс. Карты» в строении находится автосервис и магазин автомобильных красок.

На момент прибытия пожарных горел второй этаж, где располагались офисные помещения. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Пожар локализовали к 17:03, ликвидировать последствие возгорания удалось к 23:41. К тушению привлекли 35 человек и 13 единиц техники. ​