РИАМО - 23 янв. Для истории Подмосковья 22 января – значимая дата. Именно в этот день 80 лет назад советские солдаты под командованием генерал-майора Николая Дронова освободили регион от фашистских захватчиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Произошло это в поселке Уваровка под Можайском, он был последним опорным пунктом гитлеровцев. Взяв его, наши войска полностью освободили Подмосковье от оккупантов», - написал Воробьев у себя в Instagram.

Он подчеркнул, что память о подвиге, совершенном советскими солдатами, и о героях будет жить всегда.

На видео в обращении губернатора имена героев – Василий Клочков, Дуйшенкул Шопоков, Нурсутбай Есебулатов, Илларион Васильев - перечисляются на фоне мемориала «Героям-панфиловцам».