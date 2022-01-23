РИАМО - 23 янв. В столице и Подмосковье в воскресенье будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в столичном регионе будет определять барическая седловина. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 7 градусов, по области - от минус 5 до минус 10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное составит 765 мм ртутного столба, в течение дня показатель будет расти. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода в регионе в воскресенье будет довольно комфортной, однако метеозависимые люди могут испытывать неудобства из-за перепадов некоторых показателей.