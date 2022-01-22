РИАМО - 22 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Богородском округе мужчины 1986 года рождения и его супруги 1993 года рождения, а также госпитализации их 9-летнего сына, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в субботу пострадавшие с признаками отравления были найдены родственником в квартире на улице Ленина поселка Обухово.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала супругов. Также медики госпитализировали ребенка.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства данной трагедии. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.

В рамках дела назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причины отравления. Еще был допрошен родственник, обнаруживший пострадавших, и соседи. Расследование уголовного дела продолжается.