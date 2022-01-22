РИАМО - 22 янв. 80 лет назад Московскую область полностью освободили от фашистских захватчиков, память об этом останется навсегда, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«22 января - значимая дата в истории нашего Подмосковья. Именно в этот день 80 лет назад советские солдаты под командованием генерал-майора Николая Дронова освободили регион от фашистских захватчиков», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что последнее сражение на территории региона прошло в поселке Уваровка под Можайском.

«Память о подвиге, о наших героях будет всегда с нами», - заключил губернатор.

Последний бой в Подмосковье провела 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта.