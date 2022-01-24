РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. С понедельника прием граждан сотрудниками Щелковского окружного управления социальной защиты населения осуществляется в МФЦ, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прием проводится по адресам: г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, кабинет 214 и г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12. Прием осуществляется только по предварительной записи по телефонам: 8(498)602-83-41, 8(926)590-12-74 или через официальный сайт управления.

Прием граждан по вопросам заключения социального контракта, опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных лиц, вручения подарков юбилярам, отмечающим 80-летие (и далее каждые 5 лет), продолжается в управлении.