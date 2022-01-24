РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. В Подольске с понедельника начнется вакцинация от новой коронавирусной инфекции «Спутником М» детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вакцинироваться можно в детских поликлиниках по адресам: ул. Индустриальная, 4, Ленинградская, 9, Революционный проспект, 78/23 в будние дни с 10:00 до 16:00.

Предварительно необходимо записаться на прием к своему участковому педиатру. Сделать это можно через портал госуслуг.​