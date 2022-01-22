РИАМО - 22 янв. Специалисты измерили толщину люда на водоемах в Московской области, опасения вызывают 9 мест на 6 реках, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Патрулированием водных объектов в регионе занимаются 184 человека и 53 единицы техники.

Всего было обследовано 52 места, в которых люди массово выходят на лед. Средняя толщина льда на водоемах в Подмосковье составляет 22,5 см.

В 9 местах на реках в 9 округах Подмосковья лед неоднороден, его толщина менее 7 см. Речь идет о реках Оке (Луховицы, Ступино), Волге (Дубна), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское), Яузе (Мытищи), набережной реки Клязьмы (Орехово-Зуевский округ).