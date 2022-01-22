РИАМО - 22 янв. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что РПЦ не имеет причин оспаривать использование свиньи для пересадки сердца человеку в США. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американские хирурги первыми в мире успешно осуществили экспериментальную операцию, в ходе которой пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи. Операция продолжалась 7 часов. Врачи посчитали невозможным пересадку пациенту человеческого сердца, так как у него было крайне тяжелое состояние.

«Если речь идет о медицинской технологии, использование которой не затрагивает напрямую этические вопросы или вопросы духовно-нравственного характера, то у церкви не должно быть оснований для того, чтобы как-либо оспаривать использование этих технологий», — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, то, что люди сейчас изобретают многие способы улучшения качества жизни, «само по себе только хорошо».

Сегодня ученые смогли приблизиться к решению проблемы приживаемости органов животных у человека и достичь того, что иммунная система больше не воспринимает донорский орган как чужеродный.