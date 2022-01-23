РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Подольская организация «Российский союз молодежи» открыла новый сезон проекта #Я_ВКИНО, в киноклубе МЦ «Максимум» в воскресенье покажут фильм-антиутопию «Шоу Трумана», затем пройдет его обсуждение.

Проект #Я_ВКИНО является интерактивной смысловой площадкой для общения. Благодаря ему все желающие могут бесплатно увидеть шедевры кинематографа и поделиться своими впечатлениями, задуматься о насущном или просто провести время в прекрасной компании. После просмотра видео участники показа остаются на обсуждение ключевых моментов и насущных вопросов.

Первый показ в текущем году пройдет 23 января в МЦ «Максимум», сбор участников с 13:00, просмотр фильма с 14:00. На этот раз подготовили к просмотру фильм «Шоу Трумана». Фильм-антиутопия, фильм про свободу и выбор. Зрители смогут представить, что все вокруг — декорации, а люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они кажутся. Весь мир окажется большим телесериалом, где обычный человек исполняет главную роль, даже не подозревая об этом.

Желающим посмотреть фильм нужно заранее записаться по ссылке.​​