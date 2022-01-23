РИАМО - 23 янв. Сегодня можно взять ручку с бумагой и отметить День ручного письма или в честь Всемирного дня пирога испечь что-нибудь вкусное.

День ручного письма

Это праздник создан, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Выбор даты связан с днем рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.

Ученые могут создать портрет по особенностям почерка человека. Графологи считают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна быть связь, так как человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего.

Всемирный день пирога

Это неофициальный праздник. Считается, что его дату установил Американский совет по пирогам, который проводит чемпионат по этой выпечке.

На Руси пироги всегда считались символом гостеприимства, а их выпекание для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, которое демонстрировало жениху и его родне домовитость будущей хозяйки.

День сотрудников органов дознания МЧС России

В задачу специалистов из органов дознания МЧС России входит определение причин пожара и выявление виновников возгорания. Дознаватели обладают хорошим уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве страны.

Дата празднования связана с принятием Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Данный документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.

В Большом театре прошла премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского

141 год назад на сцене Большого театра в столице впервые зрителям представили лирическую оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Данное произведение композитор написал в 1877 году.

За 2 года до премьеры оперу показали в Малом театре, но зрители ее не оценили. Но после показа в Большом театре популярность музыкального произведения стала стремительно расти.​