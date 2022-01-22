РИАМО - 22 янв. В Одинцовском округе в городском парке имени Малевича прошел матч с участием легенд хоккея России, знаменитые спортсмены сыграли с местными жителями, передает корреспондент РИАМО.

Ранее такая игра состоялась в Красногорске. Уникальные встречи проходят благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

«Сегодня наши жители играют очень здорово, детишки тоже, но тут счет не главное. Главное – идея, которая заложена: чтобы жители объединились в команды и играли, радовались, чтобы шло развитие массового спорта. <…> Эту идею закладывал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, и мы ее реализуем», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Перед началом игры заслуженный тренер СССР, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал об идее таких матчей.

«Идея этого проекта проста: ты не можешь стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Все мы начинали на улице. Сегодня прекрасная погода и праздник в Одинцове. Получайте удовольствие!» - сказал Фетисов, открывая встречу.

На льду в поединке с легендами хоккея сошлись местные жители, которые играют продолжительное время, а также воспитанники спортшкол.

«Настрой хороший, будем стараться играть на победу. В хоккей я играю с 8 лет. Начинал заниматься в спортивной школе «Одинцово». Я в первый раз в таком матче участвую, очень приятно, что пригласили сыграть с такими звездами на одном льду. Когда мы в детстве играли, мы равнялись на этих людей, против которых сегодня предстоит выйти», - отметил перед игрой житель Одинцова, участник местной команды Григорий.

Матч закончился серией пенальти. В результате команда легенд забила в ворота соперников 6 шайб, а местные жители – 3.

«Эмоции хорошие, все прошло классно. В матче у меня играл сын Иван, ему 9 лет, занимается он с 5 лет. Он остался очень доволен», - поделился впечатлениями местный житель Евгений.

Для зрителей спортивного состязания подготовили горячий чай, также можно было перекусить гречневой кашей. Для обогрева установили жаровню.