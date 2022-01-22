РИАМО - 22 янв. Полицейские задержали одного из мужчин, подозреваемых в ограблении на 100 млн рублей вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, пишет РЕН ТВ.

По данным источника, задержанный Ромиз А. — 25-летний мужчина, работавший на рынке. Всего было три преступника. Один из них успел выехать из России в Казахстан.

Ограбление загородного дома Градского в Подмосковье случилось 16 января. Всего было похищено 100 млн рублей. Преступники специально устроили ДТП с машиной вдовы артиста, а затем заставили ехать ее домой, где ограбили.

Правоохранители считают, что ограбление загородного дома вдовы народного артиста России было совершено по наводке. При этом следствие рассматривает версию об инсценировке ограбления.

Певец и композитор Александр Градский умер в ноябре прошлого года. Причиной его смерти стал инфаркт. Он был женат четыре раза. Последняя жена – 37-летняя Марина Коташенко.