РИАМО - 22 янв. Эксперт по кибербезопасности Олег Седов рассказал, что при выборе пароля стоит отталкиваться от того, каким он точно не должен быть. К примеру, самые популярные у россиян в 2021 году пароли — это «qwerty123», «qwerty1» и «123456».

По словам эксперта, такие комбинации никак не защищают от взлома. Важно запомнить, каких сочетаний букв, цифр и знаков нужно избегать, пишет «Вечерняя Москва».

«В паролях нельзя использовать номера телефонов, даты рождения, а также любые комбинации только из цифр. Не годятся и простые слова — все, которые есть в словаре. Пароль не должен совпадать с логином и его электронной почтой, не должен быть его вариацией, например, «user123», — сказал эксперт.

Специалист отметил, что большинство паролей россиян предсказуемы и легко угадываются. Например, «qwerty», даже с добавлением цифр типа qwerty123456 и тому подобное — не подойдет. Не остановят хакеров и такие хитрости, как замена буквы «s» на «$», «o» на ноль, «i» на «1» и так далее.

По мнению специалиста, безопаснее всего пользоваться платным сервисом по хранению паролей. Именно он генерирует надежные и весьма сложные варианты. Все это гарантирует защиту данных пользователей.