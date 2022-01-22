РИАМО - 22 янв. Полицейские задержали в Орехово-Зуеве 27 летнюю местную жительницу, которая украла телефон и банковскую карту у своего знакомого, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

29-летный мужчина сообщил, что его знакомая, находясь в гостях в его квартире на проспекте Бондаренко, украла его вещи. Материальный ущерб составил свыше 22 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую в преступлении задержали. Она рассказала, что через мобильное приложение банка перевела на свой счет деньги, а телефон продала и вырученные средства потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.