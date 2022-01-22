РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В микрорайоне Климовск Подольска при очистке дороги техника засыпает тротуар, из-за этого там неудобно ходить людям, проблему взяли на контроль представители власти, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутат фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь совместно с заместителем начальника ТУ «Климовск» Романом Ермаковым проверил очистку тротуара в Бережковском проезде. Тротуар расположен впритык к дороге, и когда работает техника, она засыпает его, поэтому необходимо усилить очистку, чтобы людям было удобно ходить.

«Понятно, что не всегда удается по щелчку пальцев убрать снег и нужно время, но люди и техника работают. Кроме того, нельзя забывать, что дороги имеют разное подчинение и зона ответственности тоже разная. Где-то это федеральная дорога, в другом месте - региональная, а есть и муниципальные. Это тоже накладывает определенные трудности», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».