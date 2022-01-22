РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В Овальном зале Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» новой Москвы 23 января в 16:00 состоится вечер романса «Любить всю жизнь» в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, сообщили в музее-усадьбе.

В программе романсы Валерия Халилова, а также произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Антона Рубинштейна и Исаака Дунаевского.

«Второй раз в музее-усадьбе «Остафьево» пройдет вечер романса в рамках Международного музыкального фестиваля Халилова. Для нас это всегда праздник. Профессиональные солисты исполняют удивительные песни и классические романсы. Уверен, что в текущем году музыка снова объединит всех нас в уникальном пространстве усадьбы», — сказал директор Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас», член совета Фонда Халилова Юрий Евтюхин.

В концерте примут участие друзья и коллеги Халилова. В том числе лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия Наталья Манулик, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Ильина; артистка Государственного академического хора им. А. В. Свешникова, директор Благотворительного фонда Халилова Виктория Халилова.

Также выступят лауреат международных конкурсов Антонина Овчинникова; лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Пражской оперы Евгения Кузнецова; выпускница Академического музыкального училища при Московской консерватории, студентка ГИТИСа Мария Николаева; заслуженный артист Республики Хакасия Евгений Воробьев; участник шоу «Голос», лауреат конкурсов Федор Рытиков; ансамбль солистов «Вера».

Пройдут сольные выступления композитора Олега Казьмина и студента Московской консерватории им. П. И. Чайковского Кирилла Казьмина. Концертмейстеры — Наталия Павлова и Татьяна Орехова, ведущая — Ксения Казьмина.

Вход на вечер романса по пригласительным билетам, обязательно предъявление QR-кода о Covid-статусе.

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Агентство «ЛУКОМ-А». Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра управления делами президента, член совета Благотворительного фонда Халилова Алексей Колотушкин.