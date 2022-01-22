РИАМО - 22 янв. Эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов рассказал, что положительный эффект от ношения средств индивидуальной защиты наблюдается не всегда. Решение о том, носить маску на улице или нет, надо принимать, оценивая соотношение риска и пользы, пишет «Вечерняя Москва».

«Если вы в толпе и отойти нельзя, то лучше воспользоваться средством защиты. Если же вы просто гуляете на свежем воздухе, на расстоянии от других людей, необходимости в маске нет», — отметил Ломоносов.

Он подчеркнул, что использование защитной маски на улице связано с двумя побочными эффектами. Особенно они становятся заметными в холода.

Специалист пояснил, что в холодную погоду маска становится более влажной, а потом в тепле на ней начинают быстро размножаться микроорганизмы. Именно поэтому маски рекомендуется менять каждые 2 часа.

Еще одна проблема возникает на морозе: влага с маски замерзает и изделие хуже пропускает воздух. Из-за этого у человека могут начаться головокружения и головная боль.

Ломоносов добавил, что в ВОЗ до сих пор нет единого мнения о том, как правильно носить маски. И если с необходимостью их использования в помещениях согласились все, то по поводу улицы нет единой точки зрения.

«В ряде стран обязывают использовать маски и на свежем воздухе: в первую очередь это решение было продиктовано вспышками Covid-19 во время массовых мероприятий», — резюмировал специалист.