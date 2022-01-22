РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Спасатели Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям, что нужно делать, если те провалились под лед и оказались под водой, сообщает пресс-служба «Мособлпжспаса».

В первую очередь, рекомендуется избегать паники и не делать резких движений. Необходимо раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Нужно осторожно налечь грудью на край льда и по очереди забросить ноги на лед. Если лед выдержал, то, перекатываясь, следует медленно поползти к берегу в сторону, откуда пришел человек.

Также горожанам рассказали о том, что делать, если они стали свидетелями несчастного случая. Необходимо найти длинную палку, доску, шест или веревку. Подойдут и длинный шарф, ремни или связанная воедино одежда. Ползком, широко расставляя ноги и руки и толкая спасательные средства перед собой, нужно добраться до пострадавшего и остановиться в нескольких метрах. Затем следует бросить ему веревку, палку или край одежды, аккуратно потянуть на лед и вместе ползком выбраться из опасной зоны.

Пострадавшего необходимо доставить в теплое место, снять мокрую одежду, растереть тело до покраснения кожи и напоить горячим чаем. Ни в коем случае нельзя давать алкогольные напитки.

В чрезвычайных случаях также необходимо звонить по телефону 112.